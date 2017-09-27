10:22, 27 Сентября 2017
"Тепло надо давать раньше установленных сроков и не доводить людей до болезни"
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Так считает большинство участников опроса о сроках подачи тепла в жилые дома, который проводила "Столица на Онего".
Наше издание интересовалось у жителей Карелии: нужно ли в нашей республике давать тепло раньше установленных сроков?
В опросе приняли участие 1410 человек, большинство из которых – 1284 (91%) считают, тепло надо давать сразу, как похолодает, чтобы не доводить людей до болезни.
А вот 77 респондентов (5%) считают, что торопиться с подключением тепла не стоит: нормы необходимо соблюдать, так и город сможет сэкономить.
И лишь 3% - 49 человек являются счастливыми обладателями собственных домов, и их не волнуют сроки подключений тепла, так как всегда можно затопить печь и согреться у огня.
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