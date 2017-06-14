12:33, 14 Июня 2017
Теплоход "Карелия" сделает 74 рейса, чтобы отвезти туристов в Финляндию
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Теплоход "Карелия" совершит за лето 74 рейса по Сайменскому каналу.
Пассажирское прогулочное судно "Карелия", которое курсирует по Сайменскому каналу между Россией и Финляндией, с начала навигации перевезло 1755 туристов, сообщает "Фонтанка.Fi".
По данным Выборгской таможни на 8 июня 2017 года, теплоход уже совершил 10 судозаходов. Планируется, что за летний сезон он совершит 74 рейса.
"Карелия" обслуживает круизы по озеру Сайма и Сайменскому каналу по маршруту Лаппеенранта – Выборг. Судно ходит под флагом Финляндии, имеет финский экипаж и может взять на борт до 200 пассажиров.
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