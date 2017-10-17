Тепловые сети получили паспорт готовности к отопительному периоду

АО "ПКС-Тепловые сети" получило паспорт готовности к отопительному периоду 2017-2018 года.

Комиссия, в состав которой вошли представители министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики республики Карелия во главе с заместителем министра Дмитрием Горохом и представители Северо-Западного управления ФС по экологическому, технологическому и атомному надзору установила готовность АО "ПКС-Тепловые сети" к отопительному периоду.

На обслуживании АО "ПКС-Тепловые сети" - 18 котельных и 275 километров тепловых сетей. На данный момент отопительный сезон уже начался, все объекты работают в штатном режиме.