ТЭЦ переходит на зимний режим работы

Петрозаводская ТЭЦ ПАО "ТГК-1" переходит на зимний режим работы.

Петрозаводская ТЭЦ ПАО "ТГК-1", базовое предприятие теплоснабжения Петрозаводска, в соответствии с приказом Министерства строительства, жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Карелия о начале отопительного сезона, переходит на зимний режим работы c 25 сентября 2017 года.

Установка необходимого гидравлического режима работы тепловых сетей может занять некоторое время – от получаса до двух-трех часов для разных районов города. Точное время подачи отопления в дома петрозаводчан зависит и от действий управляющих компаний. Они обязаны отрегулировать внутридомовые теплосистемы и провести пусконаладочные работы, которые также могут занять от одного до нескольких дней.

Напомним, что периодическое протапливание социальных учреждений началось 14 сентября 2017 года.