ТГК-1 продолжает высаживать яблони и клены в Петрозаводске

Энергетики ТГК-1 продолжают экологические традиции и приглашают вместе высадить яблони и клены в пойме реки Лососинка.

В пятницу 29 сентября в 14.00 энергетики ПАО "ТГК-1" приглашают жителей и гостей города принять участие в экологической акции "Петрозаводску – 100 000 деревьев", приуроченной к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче. Мероприятие пройдет в пойме реки Лососинка Зарецкого парка у горбатых мостов. Здесь будут высажены несколько десятков деревьев: яблони, клены и быстрорастущие кустарники.

– Уже шестой год подряд мы активно реализуем экологические проекты, направленные на просвещение в области энергосбережения и энергоэффективности. Совместно с Детским эколого-биологическим центром им. Кима Андреева и волонтерами из карельского Доброцентра проводятся мастер-классы и экофестивали для школьников разного возраста, – отмечает главный инженер филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин.

За прошедшие годы энергетики ТГК-1 реализовали несколько крупных экологических проектов в Карелии.

Так, в 2011-2013 годах вместе с ветеранами отрасли и общественными организациями сотрудники "ТГК-1" создали Аллею Энергетиков на Онежской набережной. В 2014-2015 годах были высажены деревья на ул. Антикайнена и в пойме реки Неглинка. В прошлом году на главной культурной площади Петрозаводска – площади Кирова – появились пятиметровые остролистные клены, которые преодолели самый уязвимый период после посадки и теперь украшают исторический центр города. Также осенью 2016 года в рамках проекта "Дорогою добра с энергией ТГК" на Студенческом бульваре появилась ландшафтная композиция из туи, можжевельника, сосны и барбариса.

Энергетики приглашают всех жителей города присоединиться к экологическому мероприятию.