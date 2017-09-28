Сапоги АЛЯСКА черные до -40 размер 42
999 руб.
/
1500 руб.
-33%
Экономия 501 руб
Костюм БАЛТИКА размер 52-54/170-176
1999 руб.
/
2500 руб.
-20%
Экономия 501 руб
Кухонный гарнитур ЛДСП белый 1800мм
4990 руб.
/
5850 руб.
-15%
Экономия 860 руб
Тепловентилятор ENGY EN-513 2 кВт
499 руб.
/
790 руб.
-37%
Экономия 291 руб
Табурет Эконом 2 искусственная кожа в ассортименте
289 руб.
/
390 руб.
-26%
Экономия 101 руб
Новости. Общество
14:29, 28 Сентября 2017

ТГК-1 продолжает высаживать яблони и клены в Петрозаводске

По теме

Российские железные дороги поздравят пожилых россиян с праздником скидкой
28.09.17 15:52
Жителей Петрозаводска приглашают поделиться улыбкой в честь дня рождения смайлика
28.09.17 15:27
В Карелии финский сыр выбросят в яму
28.09.17 15:13
Все новости
Загрузка...

Энергетики ТГК-1 продолжают экологические традиции и приглашают вместе высадить яблони и клены в пойме реки Лососинка.

В пятницу 29 сентября в 14.00 энергетики ПАО "ТГК-1" приглашают жителей и гостей города принять участие в экологической акции "Петрозаводску – 100 000 деревьев", приуроченной к Всероссийскому фестивалю энергосбережения #ВместеЯрче. Мероприятие пройдет в пойме реки Лососинка Зарецкого парка у горбатых мостов. Здесь будут высажены несколько десятков деревьев: яблони, клены и быстрорастущие кустарники.

 – Уже шестой год подряд мы активно реализуем экологические проекты, направленные на просвещение в области энергосбережения и энергоэффективности. Совместно с Детским эколого-биологическим центром им. Кима Андреева и волонтерами из карельского Доброцентра проводятся мастер-классы и экофестивали для школьников разного возраста, – отмечает главный инженер филиала "Карельский" ПАО "ТГК-1" Роман Картошкин.

За прошедшие годы энергетики ТГК-1 реализовали несколько крупных экологических проектов в Карелии.

Так, в 2011-2013 годах вместе с ветеранами отрасли и общественными организациями сотрудники "ТГК-1" создали Аллею Энергетиков на Онежской набережной. В 2014-2015 годах были высажены деревья на ул. Антикайнена и в пойме реки Неглинка. В прошлом году на главной культурной площади Петрозаводска – площади Кирова – появились пятиметровые остролистные клены, которые преодолели самый уязвимый период после посадки и теперь украшают исторический центр города. Также осенью 2016 года в рамках проекта "Дорогою добра с энергией ТГК" на Студенческом бульваре появилась ландшафтная композиция из туи, можжевельника, сосны и барбариса.

Энергетики приглашают всех жителей города присоединиться к экологическому мероприятию.

По теме

Российские железные дороги поздравят пожилых россиян с праздником скидкой
28.09.17 15:52
Жителей Петрозаводска приглашают поделиться улыбкой в честь дня рождения смайлика
28.09.17 15:27
В Карелии финский сыр выбросят в яму
28.09.17 15:13
Все новости

Выбор читателей
За неделюЗа месяц
22.09.2017, 12:50
"Смалодушничал"
21.09.2017, 13:52
На Кондопожской ГЭС прошел экофестиваль
22.09.2017, 10:46
В ногу со временем
27.09.2017, 09:40
"Было страшно и больно"
21.09.2017, 19:40
ФОТО: Что случилось с лицом Елены Малышевой?
22.09.2017, 20:20
ФОТО: Анастасия Волочкова в сексуальном боди и дырявых колготках

Аналитика

Сегодня 11:15
Капитал
Коммунальщики Петрозаводска: все пойдет по плану
ООО "ТехРент" не боится снегопадов и гололеда.
Не цвети, вода! 3
27.09.2017 16:15
"Было страшно и больно" 13
27.09.2017 09:40
Скандал в Олонце: люди остались без отдыха и без денег 1
26.09.2017 10:13
Сколько еще доказательств невиновности Алиханова нужно суду? 2
26.09.2017 09:59
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 09:07
Без политики
Skoda Octavia одна из наиболее востребованных машин в России
Новая Skoda Octavia одна из наиболее успешных, востребованных и любимых машин в России.
Когда первый хоккеист из Карелии может появиться в НХЛ? 1
27.09.2017 13:16
Один день из жизни диагноста-электрика  ПКФ "Слово"
21.09.2017 14:02
"Хочу на зону" 3
19.09.2017 17:09
архив чтиво

Медиа

Кержаков выпустил мальков в Карелии
Сегодня 10:27
все фото и видео

Опрос

Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?

Афиша

Сегодня в городе (4)
Крым
Оно
Татьянин день
детям
Последний романтик
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»