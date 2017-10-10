Тигушкин: Карелию не надо сравнивать с Турцией

Директор Информационного туристского центра республики Дмитрий Тигушкин уверен, что Карелию не надо сравнивать с Турцией.

Директор Информационного туристского центра республики Дмитрий Тигушкин уверен, что Карелию не надо сравнивать с Турцией.

"Отдых в Карелии часто зачем-то сравнивают с Турцией, но это не та же самая Турция, а диаметрально разные виды отдыха. Отдых в Карелии состоит из огромного количества составляющих: транспорт, логистика, места размещения, и, увы, огромные расстояния между объектами показа. Часто экскурсионный тру на пять дней включает посещение Рускеалы, Валаама, Кижи, иногда люди берут в эту же и посещение Соловков. Иной раз туристы проезжают тысячи километров. Отсюда и цена. При этом уровень размещения у нас очень хороший", - сказал Дмитрий Тигушкин.

Он сказал, что самостоятельные туристы, которые не покупают в фирмах туры с хорошим размещением и качественным трансфертом, могут экономно отдохнуть в республике.

"Мы считаем, что нельзя говорить дорого или дешево отдыхать в Карелии. У нас на достойном уровне представлено предложение на туристском рынке. У нас можно найти предложения на обеспеченного туриста, можно найти доступные средства размещения, также есть доступные предложения для семей со средним достатком или студентов. Можно приехать с палаткой", - сказала и.о. начальника управления туризма Юлия Никитина.