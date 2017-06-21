Новости. Общество
17:40, 21 Июня 2017
фото: Источник фото: http://www.uznayvse.ru/zvezdyi/85708.html

Тимати запустит собственную мобильную сеть

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Российский рэпер Тимати неутомимо монетизирует свою популярность.

Теперь он решил запустить собственный оператор связи - под маркой Stars, пишет uznayvse.

Кроме того, у Тимати есть намерение сделать кэшбек-сервис и интернет-банкинг. Все это будет работать под одной оболочкой, в одном приложении. Мобильный оператор будет создаваться на базе уже существующего, но не слишком популярного "Атласа".

Мобильная платформа "Атлас" пока не слишком популярна. В Google Play ее средняя оценка - 3,5. Всего оценок менее тысячи, а загрузок приложения - от 10 до 50 тысяч. Судя по отзывам, пока "Атлас" предлагает только кэшбек от нескольких магазинов, которые в основном находятся в Москве.

Тимати и команда его маркетологов планируют перезапустить "Атлас" под другим названием и переориентировать его на аудиторию совсем молодых людей 16-24 лет.

 

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