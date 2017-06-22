Тина Канделаки показала взрослого сына

Тина опубликовала фото, на котором она изображена в компании высокого, симпатичного молодого человека в военной форме.

Генеральный продюсер и заместитель генерального директора редакции спортивного холдинга "Газпром-медиа" 41-летняя Тина Канделаки семейное счастье обрела лишь со вторым мужем Василием Бровко. От первого супруга бизнесмена Андрея Кондрахина у Тины двое детей – 17-летняя Мелания и 15-летний Леонтий. Канделаки редко показывает фото своих детей, пишет uznayvse.

Однако недавно она решила сделать исключение и похвасталась снимком повзрослевшего сына. На своей странице в социальной сети Инстаграм, Тина опубликовала фото, на котором она изображена в компании высокого, симпатичного молодого человека в военной форме, в котором поклонники с трудом узнали Леонтия.

"Вообще как брат с сестрой или с девушкой.Сын, конечно же, красавец, ну так по-другому и не могло быть с такой красавицей мамой", "Какой хорошенький сыночек. Поздравляю", "Тина, с каждым днём Вы все красивее и красивее", - писали пользователи.