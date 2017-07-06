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Новости. Общество
07:25, 06 Июля 2017

Только треть многодетных семей Карелии может обеспечить всех своих детей дополнительным образованием

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Эксперты ОНФ проанализировали итоги мониторинга доступности дополнительного образования в Карелии.

В рамках реализации проекта Общероссийского народного фронта "Равные возможности – детям" в Карелии были подведены итоги мониторинга на тему "Доступность дополнительного образования". В онлайн-опросе приняли участие более 150 жителей республики, большинство из которых проживает в городе, а 15% опрошенных – жители сельской местности. Мониторинг показал, что чаще всего посещают кружки дети из семей, где воспитывают одного ребенка (80%). Родители с двумя детьми водят на дополнительные занятия в основном только одного ребенка (53%), реже сразу двух (28%). В многодетных семьях дополнительное образование получают все дети только в 36% случаев.

"Опрос показал, что родители отдают детей как в бесплатные, так и платные кружки. Причем бесплатно дети в основном занимаются в школах и домах творчества. Удовлетворенность количеством бесплатных кружков, разнообразием их программ и направлений, уровнем материальной базы участники опроса оценили в среднем на 3 балла по пятибалльной шкале. Педагогический состав и возможность участия детей в соревнованиях и конкурсах получили оценку родителей в 4 балла. А в качестве основной причины отказа от дополнительного образования респонденты назвали территориальную отдаленность секций и студий и финансовой возможности", – рассказала член регионального штаба ОНФ в Карелии Ирина Устинова.

Так, родители детей из поселка Вятиккя Лахденпохского района сообщили о том, что везти ребенка в ФОК им приходится за 40 км: "За месяц на бензин тратим 4 тыс. руб. плюс возим ребенка в детсад, это еще 52 км в день. С осени надо определять младшего в какой-нибудь кружок. Для нас детсад, дорога и кружки очень дороги".

Согласно опросу, кружки обходятся семьям в сумму от 250 рублей до 20 тысяч рублей в месяц. Родители оплачивают труд педагога, одежду и обувь, необходимые для занятий, аренду помещений и расходные материалы.

На вопрос "если нет возможности открыть постоянно действующие бесплатные кружки именно в вашем населенном пункте, то какой вариант посещения ребенком кружка был бы для Вас наиболее интересен" самыми популярными ответами стали: летние познавательно-развлекательные лагеря на базе школ, предприятий или домов культуры населенного пункта и достаточно регулярные кружки выходного дня с приезжими преподавателями. По мнению родителей, лучше возить преподавателей и оборудование, чем детей.

"Результаты мониторинга показали, что предложение расширить формат проекта ОНФ "Равные возможности – детям" и включить в него возможность проведения выездных занятий для сельских территорий, куда порой трудно добираться волонтерам, поддерживают родители. Мы уже провели выездные образовательные семинары и занятия для детей поселка Эссойла и села Святозеро Пряжинского района и останавливаться на этом не намерены. Такие выезды действительно востребованы в сельской местности", – сказал сопредседатель регионального штаба Народного фронта, координатор проекта ОНФ "Равные возможности – детям" в Карелии Илья Косенков.

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