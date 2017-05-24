Тольский добился в суде выплаты компенсации за неиспользованный отпуск

Городской суд Петрозаводска завершил рассмотрение иска бывшего помощника экс-сенатора Владимира Федорова Валерия Тольского к Совету Федерации и Законодательному собранию Карелии.

Напомним, Валерий Тольский обратился в суд для взыскания 43 тыс. рублей в качестве компенсации за неиспользованный отпуск. Его трудовая книжка была в Заксобрании, трудовой договор был заключен с председателем Законодательного собрания Карелии Владимиром Семеновым, но денежное содержание поступало из бюджета Совета Федерации. После окончания полномочий сенатора Федорова полномочия Валерия Тольского как помощника также были автоматически прекращены. При этом у него осталось 18 дней неиспользованного отпуска.

Горсуд определил в качестве надлежащего ответчика Законодательное собрание Карелии, что, считает Тольский, несправедливо.

"По решению суда Законодательное собрание Карелии должно выплатить деньги. Мало вероятно, что решение суда, которое не вступило в законную силу, будет оспорено", - сказал "Столице на Онего" Валерий Тольский.

Валерий Тольский родился 11 января 1940 года в Семипалатинске (Казахстан). В 1968 году окончил ВПШ при ЦК КПСС (специальность - журналистика). Трудовой путь начал в 1960 году на Петрозаводской студии телевидения (оператор). С 1978 по 2000 годы - главный редактор, заместитель председателя, председатель Госкомитета по телевидению и радиовещанию, затем директор ГТРК "Карелия". В апреле 2000 года был избран депутатом палаты Законодательного собрания Карелии. В 2002 году вновь избран депутатом Законодательного собрания, с февраля 2003 года - заместитель председателя ЗС.