Топ-5 самых роскошных загородных домов на рынке недвижимости в Карелии

Стоимость самых дорогих выставленных на продажу загородных коттеджей на вторичном рынке недвижимости в Карелии может достигать 40 млн рублей.

Это следует из объявлений о продаже, опубликованных на сайте Avito.

В топ-5, составленном деловой интернет-газетой "Вести Карелии", верхнюю строчку занимает предложение о продаже трехэтажного дома площадью 330 кв. метров на участке 30 соток на реке Укса в Питкярантском районе. В числе достоинств продавец называет его расположение в 800 метрах от Ладожского озера. Начальная цена продажи – 39,9 млн рублей.

На второй позиции коттедж площадью 200 кв. метров на участке 35 соток в селе Деревянное. В объявлении указано, что дом сделан из бруса, внутри дорогая отделка, есть камин, "элитная мебель", на участке скважина с питьевой водой, септик и баня, сделан ландшафтный дизайн. Дом оценивается в 32 млн рублей.

Об остальных домах из топ-5 можно узнать вот здесь.