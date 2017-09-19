Топ-5 самых шикарных квартир на вторичном рынке недвижимости Петрозаводска

Стоимость самых дорогих выставленных на продажу квартир на вторичном рынке недвижимости в Петрозаводске достигает 18 млн рублей.

Это следует из объявлений о продаже, опубликованных на сайте Avito.

Верхнюю строчку топ-5 занимает 6-комнатная квартира в двух уровнях площадью 117 кв. метров на улице Кирова стоимостью 18 млн рублей. В качестве достоинств этого объекта продавец называет два отдельных входа, ленточное остекление, высоту потолков 3,5 метров, новое оборудование, свой подземный паркинг.

На второй позиции – 3-комнатная квартира площадью 195 кв. метров в том же доме стоимостью 15,4 млн рублей. У нее тоже два входа, высота потолков 4 метра, что дает возможность обустройства второго уровня, сделана подготовка под два санузла, есть место в подземном паркинге.

О других роскошных квартирах можно узнать на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".