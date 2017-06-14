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10:42, 14 Июня 2017

ТОП-5 вакансий июня с самой большой зарплатой в Карелии

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ТОП-5 вакансий июня с самой большой зарплатой в Карелии
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Служба исследований HeadHunter Северо-Запад проанализировала рынок труда в Карелии и назвала самые высокооплачиваемые вакансии в начале июня в регионе.

Служба исследований HeadHunter (hh.ru) Северо-Запад проанализировала рынок труда в Республике Карелия в мае. Количество вакансий сократилось на -35% по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года. Вход резюме год к году увеличился на +10%.

Несмотря на подобную динамику вакансий и резюме, уровень конкуренции плавно снижается. На одно вакантное место в Республике Карелия в среднем претендовали 7 кандидатов.

Самый высокий уровень конкуренции наблюдается в следующих проф. областях: "Государственная служба, НКО" (12,5 п., т.е. 12 резюме на одну вакансию), "Бухгалтерия, управленческий учет" (11,7 п.), "Искусство, развлечения, масс-медиа" (11,4 п.), "Юристы" (11 п.). Нелегко приходится и специалистам в сфере "Высший менеджмент", в среднем на одну вакансию претендуют 10 кандидатов.

ТОП-5 наиболее востребованных сфер у работодателей не меняется с начала года. Больше всего вакансий размещено в профобластях: "Продажи" (44%), "Банки инвестиции, лизинг" (14%), "Начало карьеры, студенты" (12%), "Медицина, фармацевтика" (9%) и "IT, телеком" (8%).

Работодатели из Карелии стали активнее размещать вакансии в профобластях: "Инсталляция и сервис", "Закупки", "Автомобильный бизнес".

Показатель средней предлагаемой в вакансиях на hh.ru заработной платы в мае в Республике Карелия остался на уровне прошлого месяца, составив 30 тысяч рублей. Зарплатные ожидания соискателей, по данным резюме, совпали с предложением (30 тыс. рублей).

Самая высокооплачиваемая вакансия в начале июня в регионе – "Директор магазина" с зарплатой от 73 тысяч рублей.
ТОП-5 вакансий июня с самой большой зарплатой в Республике Карелия:

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