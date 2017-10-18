Топ-менеджер администрации Беломорканала приговорен за мошенничество

Вынесен приговор заместителю начальника подразделения ФБУ "Администрация Беломорканала" Алексею Васильеву по обвинению в мошенничестве при закупке стройматериалов.

Как отмечает деловая интернет-газета "Вести Карелии", Петрозаводский городской суд 17 октября вынес приговор 38-летнему заместителю начальника Онежского района водных путей – филиала ФБУ "Администрация Беломорканала" – Алексею Васильеву, об уголовном деле которого издание рассказывало в декабре прошлого года. Суд назначил ему два года лишения свободы, с отбыванием наказания в колонии общего режима. Васильева взяли под стражу в зале суда.

Продолжение – по ссылке.