Торговые организации Карелии ответили, какой должна быть наценка в магазинах

Средний уровень торговой наценки в организациях розничной торговли Карелии в I квартале 2017 года составил 25,9%.

Об этом сообщили руководители организаций, участвовавшие в выборочном обследовании деловой активности в розничной торговле, проведенном в I квартале 2017 года сотрудниками Карелиястата.

Аналогичный опрос, проводившийся в I квартале 2016 года показал, что в тот период торговая наценка составляла, в среднем, 23,2%.

Какую наценку желают сегодня сделать организации розничной торговли, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".