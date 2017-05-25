12:05, 25 Мая 2017
Торговые организации Карелии ответили, какой должна быть наценка в магазинах
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Средний уровень торговой наценки в организациях розничной торговли Карелии в I квартале 2017 года составил 25,9%.
Об этом сообщили руководители организаций, участвовавшие в выборочном обследовании деловой активности в розничной торговле, проведенном в I квартале 2017 года сотрудниками Карелиястата.
Аналогичный опрос, проводившийся в I квартале 2016 года показал, что в тот период торговая наценка составляла, в среднем, 23,2%.
Какую наценку желают сегодня сделать организации розничной торговли, можно узнать в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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