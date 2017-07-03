Торговые сети Петрозаводска готовы благоустраивать город
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Мэрия напоминает магазинам, что нужно следить за чистотой.
На заседании городского штаба по благоустройству, которое состоялось 30 июня, председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова пригласила представителей торговли, в частности, ООО "Интерторг" (сеть представлена магазинами "Семья" и "Spar"), помочь привести Петрозаводск в порядок.
- Рядом с фасадами многих зданий, в которых расположены различные организации и торговые точки, зачастую нет урн. Стены бывают разрисованы граффити, на тротуарах и клумбах лежат окурки. Муниципальный контроль имеет право штрафовать за такие нарушения и это делается, но мы также обращаемся к руководителям организаций, напоминая, чтобы они сами следили за порядком, - отметила Юлия Мизинкова.
Представители сети "Интерторг" сообщили, что, если витрины магазинов регулярно моются, то граффити, появляющиеся на стенах зданий, - более серьезная проблема. Есть простой и надежный способ для борьбы с хулиганами, разрисовывающими стены: установка камер видеофиксации. Как показывает практика, их наличие не только защищает объекты от вандалов, но и помогает сотрудниками правоохранительных органов устанавливать личности хулиганов.
- Конечно, было бы неплохо, чтобы перед фасадом зданий устанавливались вазоны с цветами. К тому же, мы просим вас проследить за порядком на прилегающих территориях, например, газонах и тротуарах, - сказала Мизинкова.
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