Торговые сети Петрозаводска готовы благоустраивать город

Мэрия напоминает магазинам, что нужно следить за чистотой.

На заседании городского штаба по благоустройству, которое состоялось 30 июня, председатель комитета ЖКХ Юлия Мизинкова пригласила представителей торговли, в частности, ООО "Интерторг" (сеть представлена магазинами "Семья" и "Spar"), помочь привести Петрозаводск в порядок.

- Рядом с фасадами многих зданий, в которых расположены различные организации и торговые точки, зачастую нет урн. Стены бывают разрисованы граффити, на тротуарах и клумбах лежат окурки. Муниципальный контроль имеет право штрафовать за такие нарушения и это делается, но мы также обращаемся к руководителям организаций, напоминая, чтобы они сами следили за порядком, - отметила Юлия Мизинкова.

Представители сети "Интерторг" сообщили, что, если витрины магазинов регулярно моются, то граффити, появляющиеся на стенах зданий, - более серьезная проблема. Есть простой и надежный способ для борьбы с хулиганами, разрисовывающими стены: установка камер видеофиксации. Как показывает практика, их наличие не только защищает объекты от вандалов, но и помогает сотрудниками правоохранительных органов устанавливать личности хулиганов.

- Конечно, было бы неплохо, чтобы перед фасадом зданий устанавливались вазоны с цветами. К тому же, мы просим вас проследить за порядком на прилегающих территориях, например, газонах и тротуарах, - сказала Мизинкова.