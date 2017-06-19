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15:15, 19 Июня 2017

Трагедия в Карелии год спустя: "Мы с мужем троих детей мертвых вытащили"

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Жительница Кудамы рассказала о событиях страшной ночи на Сямозере год назад.

"Погода была страшнее, волны в три раза сильнее были, - рассказывает жительница Кудамы Ирина, стоя у поклонного креста, - мы с мужем троих детей мертвых вытащили: двое вот здесь были, а третий подальше. Все бились о камни. Их мертвых прибило сюда. Все произошло ночью (перевернулись 18-го, а доставали мы их утром 19-го), волна огромная, дождь… Конечно, самостоятельно выбраться они не могли. Год прошел, но помню как сейчас, все в памяти близко и тяжело. Мы в деревне узнали, что лодки с детьми перевернулись и побежали спасать – ехали за живыми. Это потом нам сказали, что 14 человек без вести пропали. Волна была сильная, было понятно, что если утонули, то их прибило к берегу. Мы утром начали тела поднимать, а потом приехали МЧС".

Пока Ирина рассказывала, рядом стояла женщина и плакала. Вытирая красные от слез глаза, она вступила в разговор: "Мертвых не могло прибить, потому что если ребенок в крови, значит, получается, что он при жизни бился о камни. Он потом умер. Если кровь идет - значит человек живой, если мертвый, у него крови не может быть. Они живыми доплыли до берега, и их разбило о камни. У всех сухое утопление: ни в легких, ни в желудке воды не было".

Высказав наболевшее, женщина снова заплакала.

Непроходящая боль, отчаяние и бессилие. Нет ничего страшнее, чем хоронить собственного ребенка. Позже мы узнали, что у креста плакала мама погибшего Дениса Гришина. После ей стало плохо, потребовалась помощь врачей скорой помощи.

Подробнее читайте в материале "Плач над Сямозером".

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