Транспортная прокуратура Карелии выявила нарушения в работе аэропорта "Петрозаводск"

Карельской транспортной прокуратурой проведена проверка соблюдения законодательства в сфере защиты прав потребителей на предприятии "Аэропорт "Петрозаводск", по результатам которой выявлены нарушения.

Сотрудники транспортной прокуратуры установили, что багаж прибывших пассажиров сотрудники компании принимают в отдельно стоящем от аэропорта здании и раскладывают на асфальт. При этом стены данной постройки лишены герметичности, что приводит к тому, что на полу образуются лужи. Как установлено в результате проверки прокуратуры, данное обстоятельство может повлечь порчу багажа и причинить вред имуществу клиентов аэропорта.

Какие еще нарушения обнаружила транспортная прокурату в аэропорту, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".