Транспортный прокурор СЗФО выслушает жалобы жителей Карелии

Северо-Западный транспортный прокурор проведет прием граждан в Карельской таможне в Петрозаводске.

Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов 11 июля с 16.00 до 17.00 проведет личный прием граждан в Карельской таможне (Петрозаводск, ул. Энгельса, 25).

В ведении транспортной прокуратуры находятся вопросы исполнения законов на объектах железнодорожного, водного и внутреннего воздушного транспорта, а также в деятельности должностных лиц органов внутренних дел на транспорте, таможенных органов и учреждений ГИМС МЧС России.