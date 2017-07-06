11:16, 06 Июля 2017
Транспортный прокурор СЗФО выслушает жалобы жителей Карелии
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Северо-Западный транспортный прокурор проведет прием граждан в Карельской таможне в Петрозаводске.
Северо-Западный транспортный прокурор Олег Колесов 11 июля с 16.00 до 17.00 проведет личный прием граждан в Карельской таможне (Петрозаводск, ул. Энгельса, 25).
В ведении транспортной прокуратуры находятся вопросы исполнения законов на объектах железнодорожного, водного и внутреннего воздушного транспорта, а также в деятельности должностных лиц органов внутренних дел на транспорте, таможенных органов и учреждений ГИМС МЧС России.
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