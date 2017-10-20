Трасса в Карелии внесена на «Карту убитых дорог»

Общероссийский народный фронт отметил на «Карте убитых дорог» суоярвскую трассу.

Дорожная инспекция ОНФ внесла на «Карту убитых дорог» объездную трассу вдоль озера Суоярви.

Сообщается, что дорога ведет мимо храма Рождества Христова, к бассейну и местному пункту полиции.

Асфальт на этом участке трассы разбит лесовозами и большегрузными машинами.

«1,6 км дороги - сплошные ямы»,- сообщают в ОНФ.

Проект Общероссийского народного фронта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» собирает данные о плохих дорогах. Любой желающий может добавить на сайт информацию об участке дороги, который, на его взгляд, нуждается в срочном ремонте. Таким способом активисты ОНФ планируют обратить внимание властей на разбитые магистрали.