ФОТО: Трехлетний ребенок получил черепно-мозговую травму в "пьяной аварии" в Петрозаводске

В столице Карелии сегодня днем произошло ДТП по вине пьяного водителя, пострадал ребенок.

Как рассказали "Столице на Онего" в ГИБДД Петрозаводска, сегодня в 14.10 на улице Петрова ВАЗ 2107, за рулем которого находился водитель предположительно в состоянии алкогольного опьянения, уходя от столкновения со встречным автомобилем, въехал в столб. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

В машине находились два пассажира: ребенок и его мама. В результате удара пострадал трехлетний малыш.

Ребенок был доставлен в Детскую республиканскую больницу. Врачи диагностировали у маленького пациента черепно-мозговую травму. Мать от госпитализации своего ребенка отказалась. Зафиксировано, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Фото аварии опубликовали очевидцы в паблике "ДТП ПТЗ" и МЧС Карелии на своей странице в соцсетях.