Новости. Происшествия
18:24, 07 Июня 2017

ФОТО: Трехлетний ребенок получил черепно-мозговую травму в "пьяной аварии" в Петрозаводске

По теме

ФОТО: Трехлетний ребенок получил черепно-мозговую травму в "пьяной аварии" в Петрозаводске
07.06.17 18:24
ВИДЕО: В Петрозаводске подростки от нечего делать ломали зеркала в автомобилях
07.06.17 11:09
Грузовик насмерть задавил девушку на трассе в Карелии
07.06.17 10:46
Все новости
Загрузка...

В столице Карелии сегодня днем произошло ДТП по вине пьяного водителя, пострадал ребенок.

Как рассказали "Столице на Онего" в ГИБДД Петрозаводска, сегодня в 14.10 на улице Петрова ВАЗ 2107, за рулем которого находился водитель предположительно в состоянии алкогольного опьянения, уходя от столкновения со встречным автомобилем, въехал в столб. После аварии водитель скрылся с места происшествия.

В машине находились два пассажира: ребенок и его мама. В результате удара пострадал трехлетний малыш.

Ребенок был доставлен в Детскую республиканскую больницу. Врачи диагностировали у маленького пациента черепно-мозговую травму. Мать от госпитализации своего ребенка отказалась. Зафиксировано, что женщина находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Фото аварии опубликовали очевидцы в паблике "ДТП ПТЗ" и МЧС Карелии на своей странице в соцсетях.

По теме

ФОТО: Трехлетний ребенок получил черепно-мозговую травму в "пьяной аварии" в Петрозаводске
07.06.17 18:24
ВИДЕО: В Петрозаводске подростки от нечего делать ломали зеркала в автомобилях
07.06.17 11:09
Грузовик насмерть задавил девушку на трассе в Карелии
07.06.17 10:46
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-06-07 18:30:46
Заксобрание негодует
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
31.05.2017, 14:48
"Она лежала и уходила из жизни"
02.06.2017, 14:17
Синоптики рассказали, когда придет тепло в Карелию
05.06.2017, 10:25
Стало известно, когда отключат горячую воду в Петрозаводске
31.05.2017, 14:39
Шквалистый ветер и снег надвигаются на Карелию
05.06.2017, 07:20
Житель Карелии пожаловался Путину, что мы живем хуже некуда
02.06.2017, 11:45
Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесут из-за холодов

Аналитика

Сегодня 11:52
Политкухня
Выборы для Парфенчикова 5
Политолог Олег Реут считает, что губернаторские выборы в Карелии пройдут по безальтернативному сценарию, а явка не превысит 30 процентов.
"А если не можете – уходите!" 8
05.06.2017 10:45
Зашли в тупик
02.06.2017 12:03
Включайся! Тарифная линейка нового поколения от МегаФона
02.06.2017 11:20
Аврам Склярский: "Закон о столичном статусе очень нужен Петрозаводску" 22
02.06.2017 10:39
Вся аналитика

Чтиво

06.06.2017 10:58
Личное мнение
Ни заказчиков, ни провокаторов 4
Политический публицист Олег Реут размышляет о странностях общественной кампании, организованной в поддержку руководителя карельского "Мемориала" Юрия Дмитрия.
Военком требует, чиновников задержали, "Черника" не поспеет 2
05.06.2017 16:20
"Кому-то стало скучно без конфликта" 2
05.06.2017 09:35
Один день из жизни сотрудника отдела запасных частей ПКФ "Слово"
31.05.2017 10:00
архив чтиво

Медиа

Веселый велопарад в Петрозаводске
28.05.2017 17:11
все фото и видео

Афиша

В кинотеатрах (7)
Чудо-Женщина
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Спасатели Малибу
Чужой: Завет
Нелюбовь
Меч короля Артура
Одаренная
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»