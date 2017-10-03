Тренер по гимнастике сломала руку маленькой воспитаннице в Карелии

В Сегеже 68-летняя женщина упала на семилетнюю девочку во время растяжки, сообщает "Пятый канал".

Местные жители сетуют, всему виной — тесный спортивный зал.

Пострадавшая сейчас на больничном, у нее перелом руки. Как говорят горожане, несчастный случай произошел в спортивном комплексе, где проходят бесплатные детские секции. Родителям все же приходится оплачивать аренду помещений.

В тесном зале тогда тренировались сразу две группы гимнасток. Женщина страховала воспитанницу во время упражнения, в какой-то момент оступилась и упала на другую гимнастку, которая садилась на шпагат.

Родители намерены довести дело до суда, если в ситуации не сможет разобраться руководство спортивной школы, сообщается на сайте телеканала.