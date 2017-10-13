Треть должников вернула деньги в бюджет Карелии

Правительство республики сообщило, что за девять месяцев 2017 года треть должников перед бюджетом погасила свои долги.

Более чем 1500 организаций и индивидуальных предпринимателей задолжали бюджету Карелии и муниципалитетам 365 млн. рублей за девять месяцев текущего года.

Дела должников рассматривали комиссии по мобилизации дополнительных налоговых и неналоговых доходов в бюджет, которые работают на уровне правительства республики и в каждом муниципалитете.

Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".