Три дня до лета, и все тот же мрак - погода в Карелии в понедельник существенно не изменится

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16:52, 28 Мая 2017

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Синоптики прогнозируют в понедельник, 29 мая облачную погоду с прояснениями, днем от 6 до 11 градусов тепла.

По информации карельского Гидрометцентра, в понедельник, 29 мая на территории республики ожидается облачная погода, днем с прояснениями.

Ночью и утром осадки, местами сильные, днем кратковременные дожди.

Ветер ночью юго-восточный, южный, днем западный, северо-западный 6-11 м/с, местами порывы до 13 м/с.

Температура воздуха ночью +2…+7, днём +6…+11 градусов, по южным районам местами до +16.

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