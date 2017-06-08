Три ФАПа построят в Карелии за счет благотворительных организаций

Госкомиссия по подготовке к 100-летию Карелии окажет республике помощь в строительстве фельдшерско-акушерских пунктов.

В Карелии с рабочей поездкой находится заместитель Секретаря Совета Безопасности России Рашид Нургалиев. Первым в программе его визита стало посещение села Рыбрека, где решается вопрос о возведении нового фельдшерско-акушерского пункта.

В Рыбреке он осмотрел действующий фельдшерско-акушерский пункт и оценил земельный участок, отведенный под строительство нового здания.

Позднее, уже в Петрозаводске, заместитель Секретаря Совета Безопасности России провел совещание в режиме видеоконференцсвязи. В обсуждении различных вопросов, связанных с установкой ФАПов в районах республики, приняли участие члены Правительства Карелии, представители сельских поселений и промышленных предприятий.

По данным пресс-службы карельского правительства, Рашид Нургалиев сообщил, что Государственная комиссия по подготовке к 100-летию Карелии окажет республике содействие в строительстве трех фельдшерско-акушерских пунктов: в селах Рыбрека Прионежского района и Вешкелица Суоярвского района, а также в поселке Софпорог Лоухского района. Средства на возведение этих зданий выделяет благотворительная организация. Сейчас необходимо решить вопросы, связанные с выбором земельных участков, их оформлением и подключением к коммуникациям.

Подобные фельдшерско-акушерские пункты есть в Республике Южная Осетия, в Крыму, Кабардино-Балкарии и Татарстане.

Как рассказал Рашид Нургалиев, укомплектованные всем необходимым оборудованием пункты делаются под ключ. На изготовление требуется 30-35 дней, на сборку – около 10 дней.