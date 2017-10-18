17:03, 18 Октября 2017
Три композиции панк-группы из Петрозаводска попали в компьютерную игру
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Российская компания Axyos Games выпустила компьютерную игру, в которой звучат треки группы "Чокнутый Пропеллер" из Петрозаводска.
В новую экшн-гонку Bike Rush со скоростными перестрелками и погоней вошли треки: Terve Teille, Like Birds Shit и We Wanna Rock.
Игра вышла 18 октября и находится в доступе на сервисе Steam.
Axyos Games — это команда, занимающаяся разработкой мультиплатформенных игр, интерактивных презентаций и различных 3D-приложений.
"Чокнутый Пропеллер" это музыкальная группа, играющая панк-рок. За 12 лет существования группы издано 8 полноценных альбомов и несколько отдельных синглов. Была основана в Петрозаводске в 2005 году.
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