Три композиции панк-группы из Петрозаводска попали в компьютерную игру

Российская компания Axyos Games выпустила компьютерную игру, в которой звучат треки группы "Чокнутый Пропеллер" из Петрозаводска.

В новую экшн-гонку Bike Rush со скоростными перестрелками и погоней вошли треки: Terve Teille, Like Birds Shit и We Wanna Rock.

Игра вышла 18 октября и находится в доступе на сервисе Steam.

Axyos Games — это команда, занимающаяся разработкой мультиплатформенных игр, интерактивных презентаций и различных 3D-приложений.

"Чокнутый Пропеллер" это музыкальная группа, играющая панк-рок. За 12 лет существования группы издано 8 полноценных альбомов и несколько отдельных синглов. Была основана в Петрозаводске в 2005 году.