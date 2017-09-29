09:17, 29 Сентября 2017
Три мусорных контейнера сгорели в Петрозаводске за один день
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Пластиковые контейнеры расплавились от огня на ул.Загородная и Первомайском проспекте, сообщили в городской дежурно-диспетчерской службе Петрозаводска.
Так, в минувший четверг 28 сентября в 13.25 на ул.Загородная, у дома №15, произошел пожар в пластиковом мусорном контейнере. Поврежден мусорный контейнер на площади 1 кв. метр. Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
В этот же день вечером в 19.21 загорелись еще два контейнера, но уже на проспекте Первомайский, у дома №42.
В результате пожара мусорные пластиковые баки уничтожены полностью.
Причина, виновный, ущерб устанавливаются.
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