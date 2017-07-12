Три поселка Медвежьегорского района остались без электричества

Дежурные бригады "Карелэнерго" восстанавливают электроснабжение в Медвежьегорском районе Карелии, сообщает компания.

"В 15.13в Медвежьегорском районе произошло отключение линии электропередачи "Великая Губа – Великая Нива". В результате погашены подстанции Великая Нива, Толвуя, Шуньга", - говорится в сообщении.

Для выявления причин отключения и восстановления электроснабжения направлена бригада Медвежьегорского района.

Из Медвежьегорска готовится к отправке резервный источник снабжения электроэнергией для подключения социально значимых объектов в поселке Толвуя.