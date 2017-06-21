Трикотаж для беременных и кормящих: как правильно купить и заработать

Беременность приходит внезапно. Порой это долгожданное событие, а иногда – неожиданный сюрприз для женщины и отца. В любом случае дама в таком положении требует особого отношения и повышенного внимания.

Более того, беременная должна поменять привычный образ жизни – но при этом чувствовать себя комфортно. Здоровье и спокойствие ребенка – обязательно в приоритете. Тогда красивый и талантливый малыш гарантирован.



Как заработать на одежде для беременных? Каковы ее преимущества? Как приобрести товары у нужных людей? Если знать ответы на эти вопросы – можно неплохо заработать и купить действительно стоящие вещи.



Трикотаж для беременных и кормящих мам: эффективный бизнес



Продажа одежды беременным – прибыльное дело. Ведь эта целевая аудитория предрасположена к покупке – и зачастую берет по несколько экземпляров. Будущая мама – не привередливый клиент. Правда, во время токсикоза эта формулировка не работает.



Как сделать бизнес на трикотаже максимально прибыльным? Несколько эффективных рекомендаций:



• Ищите лучшего поставщика (по цене, срокам доставки, ассортименту товара).

• Вовремя пополняйте размеры. Если некоторые позиции закончились – закажите еще.

• Предлагайте покупателям лучшие модели. Будьте в тренде – следите за тенденциями.



Грамотно и серьезно подойдите к вопросу. Придумывайте акции и специальное предложения – не забывайте про маркетинг.



5 достоинств трикотажа для беременных



Почему леди в положении и новоиспеченные мамы предпочитают именно трикотаж? Ответ прост – это практичный и доступный материал. Основные плюсы следующие:



1. Свобода действий. Ничто не стесняет движений – нигде ничего не давит.

2. Легкость. Тело дышит. Уменьшается потоотделение. Максимальный комфорт.

3. Красота. Обилие модных и актуальных моделей – настоящая находка для стильной дамы.

4. Надежность. Платья, ночные сорочки, туники и рубашки при правильном уходе служат долгие годы.

5. Стоимость. Вполне адекватна – цена в среднем сегменте.



Да, одежда пользуется спросом у определенной категории женщин. А главное – трикотаж оптом можно приобрести и бизнесменам, и обычным потребителям (например, совместная закупка).



Как купить трикотаж для беременных и кормящих оптом



Где и как? Это два главных вопроса, возникающих в голове у покупателя. Естественно, в Интернете. Вот несколько аргументов в пользу Сети:



• Возможность приобрести товар из любой точки РФ. Несколько кликов – и готово.

• Привлекательная цена. Выбирайте оптимальное предложение.

• Ассортимент. Шикарные моделей платьев, туник и «ночнушек» - выбрать есть из чего.



Зачем наматывать километры по городу, когда все можно сделать за 10 минут? К тому же, в определенном населенном пункте может и не быть достойного поставщика. Экономьте время – это ваши деньги.



Стоит учитывать, что в некоторых интернете-магазинах покупка оптом возможна на сумму не меньше минимальной суммы заказаю Например, у ивановского производителя "АстраИвТекс" в каталоге есть трикотаж для беременных и кормящих мам http://astraivtex.ru/trikotaj-dlya-beremennyh-i-kormyaschih, а оптовые цены действуют от 7000 рублей.

На правах рекламы