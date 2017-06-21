Новости. Экономика
17:01, 21 Июня 2017

Трикотаж для беременных и кормящих: как правильно купить и заработать

По теме

Отечественные производители: высокий уровень продукции и сервиса
21.06.17 16:13
Средняя зарплата в Карелии приблизилась к 35 тысячам
21.06.17 15:04
Общайся вместе с МегаФоном!
21.06.17 11:21
Все новости
Загрузка...

Беременность приходит внезапно. Порой это долгожданное событие, а иногда – неожиданный сюрприз для женщины и отца. В любом случае дама в таком положении требует особого отношения и повышенного внимания.

Более того, беременная должна поменять привычный образ жизни – но при этом чувствовать себя комфортно. Здоровье и спокойствие ребенка – обязательно в приоритете. Тогда красивый и талантливый малыш гарантирован.

 Как заработать на одежде для беременных? Каковы ее преимущества? Как приобрести товары у нужных людей? Если знать ответы на эти вопросы – можно неплохо заработать и купить действительно стоящие вещи.

 Трикотаж для беременных и кормящих мам: эффективный бизнес

 Продажа одежды беременным – прибыльное дело. Ведь эта целевая аудитория предрасположена к покупке – и зачастую берет по несколько экземпляров. Будущая мама – не привередливый клиент. Правда, во время токсикоза эта формулировка не работает.

 Как сделать бизнес на трикотаже максимально прибыльным? Несколько эффективных рекомендаций:

 • Ищите лучшего поставщика (по цене, срокам доставки, ассортименту товара).
 • Вовремя пополняйте размеры. Если некоторые позиции закончились – закажите еще.
 • Предлагайте покупателям лучшие модели. Будьте в тренде – следите за тенденциями.

 Грамотно и серьезно подойдите к вопросу. Придумывайте акции и специальное предложения – не забывайте про маркетинг.

 5 достоинств трикотажа для беременных

 Почему леди в положении и новоиспеченные мамы предпочитают именно трикотаж? Ответ прост – это практичный и доступный материал. Основные плюсы следующие:

 1. Свобода действий. Ничто не стесняет движений – нигде ничего не давит.
 2. Легкость. Тело дышит. Уменьшается потоотделение. Максимальный комфорт.
 3. Красота. Обилие модных и актуальных моделей – настоящая находка для стильной дамы.
 4. Надежность. Платья, ночные сорочки, туники и рубашки при правильном уходе служат долгие годы.
 5. Стоимость. Вполне адекватна – цена в среднем сегменте.

 Да, одежда пользуется спросом у определенной категории женщин. А главное – трикотаж оптом можно приобрести и бизнесменам, и обычным потребителям (например, совместная закупка).

 Как купить трикотаж для беременных и кормящих оптом

 Где и как? Это два главных вопроса, возникающих в голове у покупателя. Естественно, в Интернете. Вот несколько аргументов в пользу Сети:

 • Возможность приобрести товар из любой точки РФ. Несколько кликов – и готово.
 • Привлекательная цена. Выбирайте оптимальное предложение.
 • Ассортимент. Шикарные моделей платьев, туник и «ночнушек» - выбрать есть из чего.

 Зачем наматывать километры по городу, когда все можно сделать за 10 минут? К тому же, в определенном населенном пункте может и не быть достойного поставщика. Экономьте время – это ваши деньги.

 Стоит учитывать, что в некоторых интернете-магазинах покупка оптом возможна на сумму не меньше минимальной суммы заказаю Например, у ивановского производителя "АстраИвТекс" в каталоге есть трикотаж для беременных и кормящих мам http://astraivtex.ru/trikotaj-dlya-beremennyh-i-kormyaschih, а оптовые цены действуют от 7000 рублей.

На правах рекламы

По теме

Отечественные производители: высокий уровень продукции и сервиса
21.06.17 16:13
Средняя зарплата в Карелии приблизилась к 35 тысячам
21.06.17 15:04
Общайся вместе с МегаФоном!
21.06.17 11:21
Все новости

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
15.06.2017, 19:10
Андрей Кончаловский рассказал об отношениях с Юлией Высоцкой и о трагедии с дочерью
16.06.2017, 13:44
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки"
14.06.2017, 14:56
Шокирующие подробности обнаружения пропавшего подростка в Петрозаводске
21.06.2017, 14:42
"Я надеюсь"
16.06.2017, 12:37
СМИ: В Карелии силовики задержали следователя за несколько минут до начала "Прямой линии" с Путиным
19.06.2017, 19:10
ФОТО: В Сети обсуждают ноги Аллы Пугачевой

Аналитика

Сегодня 16:20
Политкухня
"Петрозаводск – любимая столица" 4
В Петрозаводске появилось общественное движение в поддержку столичного статуса города.
"Я надеюсь" 2
Сегодня 14:42
Плач над Сямозером
19.06.2017 12:35
Тайная и явная жизнь интерната "Черемушки" 13
16.06.2017 13:44
"Понадобится больше следователей" 1
13.06.2017 12:48
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 12:47
Личное мнение
Замена водительских удостоверений: первые итоги 1
С 1 июня в России заработала новая редакция закона "О безопасности дорожного движения".
Контроль во вред, эхо Сямозера, все вопросы к Путину 2
20.06.2017 12:08
"Торт – это продукт роскоши" 3
19.06.2017 13:00
"Ищу кандидата, готового на подпись" 16
15.06.2017 12:00
архив чтиво

Медиа

Импилахти. Спасение подростков
Сегодня 14:46
все фото и видео

Опрос

Нужно ли сделать улицу Федосовой исключительно пешеходной?

Афиша

Сегодня в городе (6)
Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Мумия
Трансформеры: Последний рыцарь
Весь этот мир
Он и Она
Вся афиша полностью


© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»