Тринадцатилетняя девочка удирала от полиции со скоростью 140 км/ч

В Финляндии подросток пытался скрыться в ночи от стражей порядка.

Как сообщает полиция Остроботнии (Западная Финляндия), в муниципалитете Мустасаари в 4.30 был замечен автомобиль, который двигался по дороге неуверенно, рассказывает fontanka.fi. Патрульные включили сигнализацию и мигалки, но водитель не среагировал и лишь прибавил газу до 140 км/ч при установленном лимите в 80 км/ч. Наконец, машина остановилась во дворе.

Оказалось, что за рулем сидела 13-летняя жительница города Пиетарсаари. Девочка подозревается в вождении без прав и создании угрозы безопасности движения.