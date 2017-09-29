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Новости. Общество
12:48, 29 Сентября 2017

Троллейбусное управление сделает подарок пожилым людям

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Об этом сообщили в ПМУП "Городской транспорт".

По сообщению муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт", в честь Международного дня пожилых людей 1 октября пассажирам (петрозаводчанам и гостям города) старше 60 лет в троллейбусах Петрозаводска предоставляется бесплатный проезд. 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-09-29 13:35:45
Троллейбусное управление по определению не может делать подарки. Усматриваю нецелевое расходование бюджетных средств.
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