Троллейбусное управление сделает подарок пожилым людям

Об этом сообщили в ПМУП "Городской транспорт".

По сообщению муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт", в честь Международного дня пожилых людей 1 октября пассажирам (петрозаводчанам и гостям города) старше 60 лет в троллейбусах Петрозаводска предоставляется бесплатный проезд.