12:48, 29 Сентября 2017
Троллейбусное управление сделает подарок пожилым людям
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Об этом сообщили в ПМУП "Городской транспорт".
По сообщению муниципального унитарного предприятия "Городской транспорт", в честь Международного дня пожилых людей 1 октября пассажирам (петрозаводчанам и гостям города) старше 60 лет в троллейбусах Петрозаводска предоставляется бесплатный проезд.
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