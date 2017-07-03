Троллейбусы в Петрозаводске потребляют много электроэнергии, заявили в "Городском транспорте"

Директор ПМУП "Городской транспорт"Олег Воронин уверен, что старые троллейбусы потребляют очень много электроэнергии и их необходимо поменять на новые.

"Работаем на пределе. Дальнейшая оптимизация – это лишь снижение эффективности работы предприятия. Сократим мы пять – десять человек – не принесет это никакой серьезной экономии! Самая большая возможная экономия – снижение потребления электроэнергии. Старые троллейбусы потребляют много энергии. Новые, конечно же, гораздо экономичней", - сказал Олег Воронин на встрече с заммэра Юлией Мизинковой, которая посетила предприятие.

По его словам, лишь за май "Городской транспорт" заплатил энергетикам за потребленное электричество 6 млн. рублей, зимой суммы затрат возрастают. Кардинальный способ сокращения энергопотерь - замена подвижного состава, отметили в пресс-службе городской администрации.

Несмотря на то, что свободных средств на финансирование замены устаревшего автопарка городских троллейбусов нет, Администрация столицы республики намерена привлечь их в виде поступлений извне.

"Мы будем изыскивать средства, в том числе – через участие в федеральных целевых программах. Среди прочих рассматривается вариант приобретения троллейбусов с запасом автономного хода, чтобы появилась возможность включить в зону обслуживания троллейбусного парка районы города, где не смонтирована контактная сеть. Сейчас мы как раз прорабатываем вопрос о том, насколько это эффективно и экономически целесообразно", - констатировала Юлия Мизинкова.