Тротуары в Петрозаводске будут чистить по новым правилам

Предложения администрации Петрозаводска по применению химических и противогололедных материалов при уборке пешеходных зон поддержаны с поправками, сообщили в Птеросовете.

Члены рабочей группы по подготовке изменений в Правила благоустройства в Петрозаводске рассмотрели проект решения, подготовленный специалистами городской администрации, предусматривающий возможность применения химических и комбинированных противогололедных материалов при уборке тротуаров, остановок общественного транспорта и пешеходных зон.

Данная инициатива вызвала жаркую дискуссию, в ходе которой прозвучал целый ряд опасений и возражений со стороны депутатов городского Совета. Так, по мнению руководителя постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству Дмитрия Романова, комитету ЖКХ следует усилить контроль за работой подрядчика, осуществляющего уборку города.

Только убедившись в том, что все работы по поддержанию города в чистоте проводятся качественно и в срок, но этих усилий недостаточно для того, чтобы коммунальные службы справлялись со своими обязанностями, можно согласиться на то, чтобы химические реагенты использовались в случае экстренных ситуаций.

Со стороны депутатов звучали опасения того, что данная мера создаст неудобства для горожан и может причинить экологический ущерб.

"Я хорошо помню время, когда тротуары посыпались солью, - заявил Павел Сандберг, - я помню в каком состоянии тогда была наша обувь".

Аргументы представителей комитета ЖКХ сводились к тому, что Правила благоустройства в современной редакции на сегодняшний день и так разрешают использование химических и комбинированных материалов, как на дорогах общего пользования, так и на тротуарах.

Исключение сделано только для песчано-солевой смеси, которую нельзя использовать при уборке пешеходных зон, при этом применение других более токсичных реагентов не запрещено.

Если отказаться от этого ограничения и разрешить использование соли при уборке тротуаров и остановок общественного транспорта, то серьёзный экологический кризис городу не угрожает, поскольку дороги общего пользования (общая площадь которых в десятки раз превышает площадь всех пешеходных зон) и так чистятся с ее применением.

В результате при трех голосах против участники рабочей группы поддержали предложения по изменению Правил благоустройства, разрешающие использование химических и комбинированных материалов для уборки пешеходных зон в экстренных случаях при наличии согласования со стороны администрации Петрозаводска, внеся в него ряд уточнении.

Очередное заседание рабочей группы состоится 18 октября.