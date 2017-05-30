08:20, 30 Мая 2017
ТРЦ "Лотос Плаза" может пополниться большим концертным залом
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В Петрозаводске ООО "Сигма РЦ" планирует вложить от 800 млн рублей до 1,2 млн рублей в развитие ТРЦ "Лотос Плаза".
Компания планирует реализовать инвестиционный проект под названием "Строительство детского семейного спортивного комплекса с возможностью присоединения концертного зала".
Сроки проекта - 2017-2018 годы.
Планируется построить семейный парк активного отдыха (детский игровой центр) на 3 тыс. кв.м., спортивный центр на 4 тыс. кв.м., крытый паркинг на 7 тыс. кв.м. Это оценивается в 800 млн рублей.
Существует возможность дополнить концепцию строительства концертным залом на 4 тыс. кв.м. и крытым паркингом на 4 тыс. кв.м. При этом стоимость инвестпроекта возрастает до 1,2 млрд рублей.
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