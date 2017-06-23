Труп официанта нашли в душевой теплохода, который прибыл на Валаам в Карелию

Карельской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту смерти официанта 1992 года рождения на теплоходе "Дмитрий Фусенков".

По данным ведомства, умерший являлся жителя города Казани Республики Татарстан.

"Его труп был обнаружен в душевой теплохода 23 июня 2017 года около 9 часов утра, по прибытии теплохода на о.Валаам, причины смерти и обстоятельства устанавливаются", - отметили в прокуратуре.