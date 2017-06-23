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11:18, 23 Июня 2017

Труп официанта нашли в душевой теплохода, который прибыл на Валаам в Карелию

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Карельской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту смерти официанта 1992 года рождения на теплоходе "Дмитрий Фусенков".

По данным ведомства, умерший являлся жителя города Казани Республики Татарстан.

"Его труп был обнаружен в душевой теплохода 23 июня 2017 года около 9 часов утра, по прибытии теплохода на о.Валаам, причины смерти и обстоятельства устанавливаются", - отметили в прокуратуре.

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