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Царь прибудет на Воды в Карелию

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В Марциальных Водах отметят Петров день.

Традиционный праздник "Петров день" пройдет 9 июля в музее истории первого российского курорта "Марциальные воды". Петров день отмечается 12 июля как День святых апостолов Петра и Павла и является важным праздником православного календаря. 

В этом году праздник по традиции начнется с торжественного молебна в церкви апостола Петра. После службы состоится театрализованное представление у исторического павильона "Петровский". Зрители увидят прибытие Петра Великого на Воды, историческую встречу императора с молодым крестьянином Иваном Ребоевым.

В продолжении праздника все желающие смогут послушать экскурсию "История церкви апостола Петра" с посещением уникального исторического памятника. Эта церковь – единственный архитектурный памятник, сохранившийся от строений курорта петровских времен и связанный с пребыванием императора в Карелии.

Впервые на празднике состоится дегустация продукции карельских производителей в кафе "Петровская харчевня", а завершится Петров день театрализованным шоу "Виват, Марциальные воды!". Клуб "Гардемарины" и студия "Дыхание времени" (г. Кондопога) продемонстрируют дуэли на шпагах, танцы Петровской эпохи и потешные баталии.

Начало праздника 9 июля в 12.30. Место проведения – п. Марциальные Воды. Вход свободный. Справки по тел.: (8-142) 78-89-98.

А в сам Петров день, 12 июля, музей "Марциальные воды" приглашает бесплатно посетить памятники первого российского курорта. В этот же день в 13.00 состоится праздничный молебен в церкви апостола Петра.

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