ЦБ подал заявление в суд о банкротстве петрозаводского РИТЦ Банка

Центральный банк РФ подал заявление в Арбитражный суд Карелии о признании банкротом РИТЦ Банка, который находится в Петрозаводске.

Дата рассмотрения заявления о банкротстве не определена, пишет РАПСИ.

Центробанк 29 мая отозвал у этой кредитной организации лицензию на осуществление банковских операций.

"Вследствие возникновения острого дефицита ликвидности ООО "РИТЦ Банк" утратило способность выполнять свои обязательства перед кредиторами и фактически прекратило операционное обслуживание клиентов. При этом в действиях руководства и собственников кредитной организации прослеживались признаки недобросовестного поведения, выражавшиеся в выводе активов, в результате чего банк полностью утратил капитал", - сообщил ЦБ.

Банк России неоднократно применял в отношении кредитной организации меры надзорного реагирования, включая ограничения на осуществление отдельных операций.

Банк был зарегистрирован в феврале 1994 года в Москве как ООО "Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий" (РИТ-Банк). В октябре 2015 года официальное наименование кредитной организации было изменено на ООО "Международный коммерческий банк развития инвестиций и технологий (Центр)" (РИТЦ Банк). Банк не входит в систему страхования вкладов.

Согласно данным отчетности, по величине активов на 1 мая РИТЦ Банк занимал 555-ое место в банковской системе РФ.