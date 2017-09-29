16:52, 29 Сентября 2017
ЦБ заявил о наличии технической возможности бесконтактной кражи данных карт
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Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (ФинЦЕРТ) ЦБ заявил о наличии технической возможности для бесконтактного хищения данных платежных карт.
Об этом говорится в разделе "Атаки на бесконтактные карты (NFC)" отчета центра за июнь 2016 — август 2017 года.
"Несмотря на отсутствие подтвержденных сведений о фактах успешного создания в России дубликатов платежных карт, существует техническая возможность хищения бесконтактным методом" — сообщает ФинЦЕРТ.
Вот здесь – подробнее.
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