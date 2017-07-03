О главных событиях недели рассказал журналист и блогер Евгений Белянчиков – авторский взгляд из Петрозаводска.

- Счастливое событие в жизни россиян случилось 1 июля, написал Евгений Белянчиков в своем блоге, - минимальный размер оплаты труда вырос на 300 рублей и достиг рекордных 7800 рублей. Понятно, конечно, что МРОТ применяется для регулирования оплаты труда, для расчета пособий по временной нетрудоспособности и для иных целей обязательного социального страхования, а не напрямую для регулирования зарплат. Тем не менее, Меньше этой суммы, так подразумевается, работодатель не имеет права платить. Платят, конечно, но официально так быть не должно.

Целых 300 рублей прибавилось к МРОТу. На бутылку водки хватит, чтобы отметить. Федеральные СМИ гордо отчитались. Как говорится, новость говорит сама за себя. Три сотни накинули – молодцы.

О каких законодательных маневрах и манипуляциях минувшей недели вспомнил блогер, читайте здесь.