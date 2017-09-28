10:23, 28 Сентября 2017
Центр Петрозаводска перекрыт из-за учений силовиков
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На улице Дзержинского утром в четверг начались антитеррористические учения.
Как сообщили "Столице на Онего" в правоохранительных органах, в четверг в районе главпочтамта на улице Дзержинского начались учения сил и средств группировки по отработке действий при обнаружении подозрительного предмета на почте. Улица и окрестные дороги временно перекрыты.
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