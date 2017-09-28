Центр Петрозаводска перекрыт из-за учений силовиков

На улице Дзержинского утром в четверг начались антитеррористические учения.

Как сообщили "Столице на Онего" в правоохранительных органах, в четверг в районе главпочтамта на улице Дзержинского начались учения сил и средств группировки по отработке действий при обнаружении подозрительного предмета на почте. Улица и окрестные дороги временно перекрыты.