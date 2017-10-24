16:03, 24 Октября 2017
Центр по производству икры форели хотят построить в Карелии
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Селекционно-генетический центр по производству икры предполагается построить в Беломорском районе.
Строительство селекционно-генетического центра начнется в следующем году. Работы планируется выполнить в течение трех лет, сообщают в правительстве Карелии.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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