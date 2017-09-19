Центр спортивной гимнастики откроется в Петрозаводске в следующем году

Объект будет построен к 100-летию республики благодаря работе Госкомиссии по подготовке к празднованию 100-летия образования Карелии.

Как сообщили на брифинге в карельском правительстве, завершение строительства регионального Центра по спортивной гимнастике планируется в 2018 году. По словам министра физической культуры и спорта Александра Воронова, благодаря договоренностям с Федерацией спортивной гимнастики России, для Центра будет предоставлено оборудование международного уровня на сумму около 30 млн рублей, и оно по своим характеристикам будет значительно превосходить снаряды, которыми оснащен спортблок Ледового дворца в Кондопоге.

Первые воспитанники Центра, который построят на участке более 5,7 тысяч квадратных метров районе улицы Повенецкой, смогут приступить к тренировкам уже в начале следующего учебного года.

Сопровождением этого проекта занимается Корпорация развития республики при непосредственном участии заместителя Секретаря Совета Безопасности России Рашида Нургалиева.

Уже поступили средства в объеме 130 млн рублей, первый транш отправлен в качестве авансирования подрядчику ООО "Еврогруп". Разрешение на строительство Центра было получено 5 сентября 2017 года. Уже выполнены земляные работы, к концу сентября планируется устройство фундамента будущего Центра.