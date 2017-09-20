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Новости. Общество
12:46, 20 Сентября 2017

Центр "Инициатива" открывает новый курс - "Английский на пять"

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Английский на пять: общение с носителями языка и повышение успеваемости в удобное для школьников время.

Петрозаводские школьники смогут ходить на дополнительные занятия по английскому языку по удобному расписанию: раз в неделю по выходным или два раза в неделю по будням. Новый курс "Центра "Инициатива" "Английский на пять" для ребят 7-10 лет разработан с учетом основ школьной программы и предполагает интенсивную практику языка с носителями из США. Занятия будут проходить в Центре и на Древлянке.

- Мы не ставим своей целью просто повысить успеваемость. С нашими педагогами ребенок начинает говорить. И естественно, это положительно сказывается на его оценках. В этом курсе каждая тема четко структурирована в зависимости от возраста и уровня учащихся. Темы предлагаются для изучения только самые актуальные, лексика – наиболее используемая в повседневной речи. – Анна Антонова, методист Центра.

Опытные преподаватели Анастасия Ремизова и Кристина Ванжула используют проверенные зарубежные пособия и уделяют особое внимание творческому и игровому аспектам. Большинство упражнений курса "Английский на пять" фокусируются на развитии разговорных навыков, а также умении воспринимать английскую речь. В этом году с преподавателями работает ассистент Джек Лоулер из США. Свободное владение русским языком помогает Джеку преподносить материал курса в доступной форме. 

- Я, как педагог, имеющий опыт работы в школе, могу с уверенностью сказать: этот курс-то, что необходимо вам, если ребенок вдруг потерял интерес к английскому языку. Программа делится на 4 различных уровня владения английским языком, но все так же направлена на всестороннее развитие ребенка, - Кристина Ванжула, преподаватель курса.

24 сентября Анастасия Ремизова и Джек Лоулер проведут бесплатные открытые уроки в Центре Инициатива. Школьники и родители познакомятся с педагогами и содержанием курса, а также получат представление о том, как будут проходить занятия.

Подробнее с курсом можно ознакомиться на сайте Центра "Инициатива", у сотрудников по телефону 67-18-83 или в офисе: пр. К. Маркса, 20

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