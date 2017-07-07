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Новости. Экономика
12:33, 07 Июля 2017

Центробанк России шокирован уровнем инфляции

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Данные по инфляции за июнь оказались негативным сюрпризом, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

По данным Росстата, инфляция в РФ в июне ускорилась до 0,6% с 0,4% в мае, а в годовом выражении - до 4,4% с 4,1% в мае. За первое полугодие потребительские цены в РФ выросли на 2,3%. Эти цифры приводит Агентство экономической информации "Прайм".

"Шок в июне большой - 4,4% (годовая инфляция - ред.)... 4,1-4,2% – это были смелые оценки, кто-то и про 4% говорил", - сказал Дмитриев на заседании совета по ДКП и финансовому регулированию Ассоциации региональных банков России.

Какую инфляцию Минэкономразвития прогнозирует по итогам 2017 года, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Яша
2017-07-07 14:19:33
Вчера сходил в магазин,пол пенсии нет,а что купил надолго не хватит....
Слышится фраза: "А дураки остались в дураках"...
Д.Ю
2017-07-07 13:52:24
Путин не раз называл себя либералом

Песков: Путин - гораздо больший либерал, нежели назывные либералы
User
2017-07-07 12:55:11
Это обыденность, а не шок! Шок у них будет, когда в магазинах вилы кончатся.
Инженер Брунс
2017-07-07 12:52:53
так они же сами занимаются очковтирательством! Как может быть низкая инфляция, если ключевая ставка 9%, а курс рубля плавающий?
Это и оленю понятно, что народ опять нагнули, только либералы счастливы, что хозяину выслужились, а он им за это объедки со стола кинул
SquareIronBox
2017-07-07 13:33:33
Инженер Брунс, а при чем тут либералы? Этот балет действующая система власти исполняет. либералов там нет, от слова совсем.
YellowSubmarine
2017-07-07 13:46:07
SquareIronBox, не обращайте внимания, у Инженера Б. везде и во всём мерещатся либералы. Даже дождливое и холодное лето Ширшина подстроила!
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