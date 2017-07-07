Центробанк России шокирован уровнем инфляции

Данные по инфляции за июнь оказались негативным сюрпризом, заявил директор департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Игорь Дмитриев.

По данным Росстата, инфляция в РФ в июне ускорилась до 0,6% с 0,4% в мае, а в годовом выражении - до 4,4% с 4,1% в мае. За первое полугодие потребительские цены в РФ выросли на 2,3%. Эти цифры приводит Агентство экономической информации "Прайм".

"Шок в июне большой - 4,4% (годовая инфляция - ред.)... 4,1-4,2% – это были смелые оценки, кто-то и про 4% говорил", - сказал Дмитриев на заседании совета по ДКП и финансовому регулированию Ассоциации региональных банков России.

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