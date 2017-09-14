Центробанк увеличил оценку "дыры" в капитале банка "Югра"

Кредитная организация лишилась лицензии 28 июля.

По состоянию на 28 июля 2017 года "дыра" в капитале банка "Югра" оценивалась в 2 млрд рублей, по состоянию на 8 сентября отрицательный капитал вырос в 43 раза.

В день отзыва лицензии ЦБ сообщил, что по состоянию на 22 июля "дыра" оценивалась в 7,04 млрд рублей. Как следует из баланса кредитной организации, опубликованной в "Вестнике Банка России", регулятор уменьшил оценку отрицательного капитала до 2 млрд рублей на 28 июля 2017 года.

Подробности – в материале "Вестей Карелии".