Цены на сигареты в России могут значительно вырасти

Евразийская антитабачная коалиция обратилась к премьер-министру Дмитрию Медведеву с просьбой довести акцизы на сигареты до среднеевропейского уровня.

Евразийская антитабачная коалиция написала письмо на имя премьер-министра России Дмитрия Медведева, в котором просит довести акцизы на сигареты в стране до среднеевропейского уровня

Если предложение коалиции будет принято российскими властями, то пачка сигарет в России будет стоить не менее 150 рублей.

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