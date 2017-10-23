Цены на жилье в Карелии на 25% превышают стоимость строительства

Фактическая стоимость строительства жилья в Карелии в сентябре 2017 года достигла 36,9 тыс. рублей за квадратные метр.

Об этом говорится в докладе Карелиястата о социально-экономическом положении республики за январь-сентябрь 2017 года, ппишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".

По сравнению с сентябрем 2016 года фактическая стоимость строительства выросла на 800 рублей за каждый квадратный метр.

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