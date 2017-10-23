13:06, 23 Октября 2017
Цены на жилье в Карелии на 25% превышают стоимость строительства
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Фактическая стоимость строительства жилья в Карелии в сентябре 2017 года достигла 36,9 тыс. рублей за квадратные метр.
Об этом говорится в докладе Карелиястата о социально-экономическом положении республики за январь-сентябрь 2017 года, ппишет деловая интернет-газета "Вести Карелии".
По сравнению с сентябрем 2016 года фактическая стоимость строительства выросла на 800 рублей за каждый квадратный метр.
Подробнее читайте в материале издания.
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