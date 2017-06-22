ЦИК зарегистрировала уполномоченных по финансам ещё троих кандидатов на пост главы Карелии

Центральная избирательная комиссия Карелии зарегистрировала уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов на должность главы Карелии, выдвинутых ''Партией роста'', ЛДПР и КПРФ.

Решение об этом принято на заседании ЦИК 22 июня.

Напомним, от ''Партии роста'' на выборы идёт Елена Гнетова, от ЛДПР - Евгений Беседный, а от КПРФ - Евгений Ульянов.

Ранее Центризбирком принял решение о регистрации уполномоченных по финансовым вопросам кандидатов от ''Единой России'', ''Родины'' и ''Патриотов России''.

Прием документов для регистрации кандидатов начнётся с 21 июля.

Выборы главы Карелии состоятся 10 сентября 2017 года.