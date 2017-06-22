14:00, 22 Июня 2017
ЦИК зарегистрировала уполномоченных по финансам ещё троих кандидатов на пост главы Карелии
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Центральная избирательная комиссия Карелии зарегистрировала уполномоченных представителей по финансовым вопросам кандидатов на должность главы Карелии, выдвинутых ''Партией роста'', ЛДПР и КПРФ.
Решение об этом принято на заседании ЦИК 22 июня.
Напомним, от ''Партии роста'' на выборы идёт Елена Гнетова, от ЛДПР - Евгений Беседный, а от КПРФ - Евгений Ульянов.
Ранее Центризбирком принял решение о регистрации уполномоченных по финансовым вопросам кандидатов от ''Единой России'', ''Родины'' и ''Патриотов России''.
Прием документов для регистрации кандидатов начнётся с 21 июля.
Выборы главы Карелии состоятся 10 сентября 2017 года.
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