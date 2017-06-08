ТТК и Tele2 запускают MVNO-проект

Tele2 и компания ТрансТелеКом (ТТК) запустят виртуального оператора сотовой связи ТТК Mobile. Частные клиенты смогут пользоваться его услугами уже летом 2017 года.

Новый виртуальный оператор сотовой связи будет работать на базе сети радиодоступа и инфраструктуры Tele2. На первом этапе услуги ТТК Mobile станут доступны жителям Ростовской области и Краснодарского края. В течение года новый MVNO-оператор появится во всех регионах совместного присутствия компаний. ТТК предложит действующим клиентам и новым абонентам собственную линейку тарифных планов, различающихся по объему услуг и стоимости.

В IV квартале 2017 года ТТК планирует представить пакетные конвергентные предложения, которые будут включать мобильную связь, домашний интернет и интерактивное телевидение. Комплексное подключение услуг позволит абоненту получить существенную скидку. Все сервисы будут привязаны к единому счету, что сделает продукт ТТК удобным для использования всей семьей. Оператор планирует оказывать услуги мобильной связи в сегментах B2С, B2B и M2M, в том числе с использованием технологии LTE-450.

"Мы продолжаем создавать новые MVNO-проекты и считаем это направление одним из ключевых в развитии нашего бизнеса. Tele2 предоставляет своим партнерам качественную сотовую инфраструктуру и высокий уровень поддержки, что фактически позволило компании стать "фабрикой" MVNO-операторов. Партнерство с ТрансТелеКомом дает нам возможность реализовать еще один проект федерального масштаба в этой сфере", – отметил Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2.

Соглашение с ТТК свидетельствует о том, что Tele2 последовательно развивает MVNO-направление. В 2016 году "Ростелеком" запустил на базе сети Tele2 собственного виртуального оператора сотовой связи, который по итогам I квартала 2017 года набрал 224 000 абонентов. Также на сети Tele2 свои MVNO-проекты уже реализовали Сбербанк, MTT, Vtel, SPRINT и "Матрикс Телеком". Помимо этого, Tele2 подписала договор о создании виртуальных операторов с Тинькофф Банком, DannyCall, "Центр2М", "МС-СпецТелекомом", Mundio и MCN Telecom.

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