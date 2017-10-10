TUI будет продавать пакетные туры в Карелию

Информационный тур для представителей компании "ТУИ Россия и СНГ" пройдет в Карелии с 13 по 15 октября.

Как рассказала журналистам и.о. начальника управления туризма Юлия Никитина, представителям компании покажут достопримечательности Лахденпохского и Сортавальского районов. В частности, участники тура посетят горный парк "Рускеала", музей "Гора Филина", зоопарк на турбазе "Черные камни", достопримечательности городов Сортавала и Лахденпохья. Экскурсионную программу дополнит карельский ансамбль "Кантеле", сообщают "Вести Карелии".

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